Prefeitura de BM amplia Pós Licenciamento Ambiental - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de janeiro de 2023, 16:00 horas

Objetivo é fiscalizar as licenças já expedidas e controlar as atividades que causam ou que podem causar impacto ao meio ambiente

Barra Mansa – A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS) da Prefeitura de Barra Mansa passará a reforçar neste mês o Pós Licenciamento Ambiental no município. Esta ação tem como objetivo fiscalizar as licenças já expedidas, controlar as atividades que causam ou que podem causar impacto ambiental local e motivar maior controle. A atividade será realizada pelos técnicos da gerência de Licenciamento Ambiental.

Após avaliação e aprovação das atividades de licenciamento, há o início do acompanhamento e do controle criterioso da instalação e da operação das atividades licenciadas, integrando o monitoramento e a fiscalização com as ferramentas de gestão e programas de autocontrole.

Esta etapa, chamada de pós-licenciamento, é o instrumento de controle, acompanhamento e fiscalização das atividades utilizadoras de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, e as licenciadas.

Com essa fiscalização, há integração de informações do monitoramento com as ferramentas de gestão e os programas de autocontrole, visando garantir a performance ambiental das mesmas durante a vigência das autorizações concedidas.

De acordo com o secretário Municipal de Meio Ambiente de Barra Mansa, Vinícius Azevedo, a intensificação do Pós Licenciamento permitirá que a Prefeitura acompanhe e verifique o cumprimento das restrições e condições estabelecidas para preservação ambiental.

“O monitoramento levará em conta o risco e a magnitude dos impactos ambientais adversos dos empreendimentos ou das atividades, considerando também a probabilidade de consumação de dano e/ou sua gravidade”, disse.

Com esta intensificação será possível maior confiabilidade no sistema através da observância, da revisão dos procedimentos e das condicionantes. Isso porque o monitoramento evidencia e legitima a tomada de decisão do licenciador por meio do enfoque na melhoria da qualidade ambiental.

“O principal impacto desta norma é o aumento do controle ambiental municipal, com maior fiscalização nos empreendimentos e nas atividades, melhor aplicação da legislação ambiental e constante preocupação com a sustentabilidade e com as áreas sensíveis do município”, concluiu Vinícius.