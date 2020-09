Prefeitura de BM esclarece sobre troca de apartamentos do ‘Minha Casa, Minha Vida’

Matéria publicada em 16 de setembro de 2020, 14:51 horas

Barra Mansa- A Prefeitura de Barra Mansa emitiu uma nota na semana passada esclarecendo a troca de apartamentos do programa Minha Casa, Minha Vida, de algumas unidades. Segundo a prefeitura, essa medida é para proteger e garantir os direitos dos portadores de limitações graves demobilidade. Isso significa que entre os já contemplados, algumas pessoas foram remanejadas, conforme o que está caracterizado em suas fichas de inscrição.

Abaixo segue lista revisada, já apresentando os já contemplados, com os determinados blocos e números dos apartamentos. Assim como as datas para a realização das vistorias.

1- As Vistorias são obrigatórias, com as presenças dos contemplados ou de seus cônjuges, em data e horário específico.

2- Na realização da vistoria, será comunicada a data futura para a assinatura dos contratos, assim como serão comunicados os detalhes pertinentes a essa próxima etapa.

3- No dia e horário designado para a vistoria, o contemplado deverá se direcionar ao local do empreendimento portando Documento de Identificação com foto e, caso não for possível o comparecimento do mesmo o seu representante deverá fazer uma procuração assinada pelo contemplado e registrada em cartório portando também documento de identificação com foto.

4- O contemplado não poderá entrar com acompanhantes na vistoria ao imóvel.

5- Após a assinatura do contrato, será comunicada a data de entrega das chaves, que deverá respeitar o tempo de emissão das escrituras pelo cartório.

Para maiores informações, pedimos entrem em contato pelo telefone: (24) 99864-1006, preferencialmente por Whatsapp, ou presencialmente na Sub-secretaria de Habitação de Barra Mansa, acessada pelo pátio do prédio da Prefeitura- CAMPLA.