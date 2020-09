Prefeitura de Itatiaia dá início à preparação para a ‘Semana Nacional do Trânsito’

Matéria publicada em 15 de setembro de 2020, 09:05 horas

Itatiaia- A preocupação em realizar um bom trabalho, foi um dos motivos para a prefeitura de Itatiaia dar início aos preparativos para a realização da campanha de conscientização da ‘Semana Nacional do Trânsito’.

As atividades da Campanha serão realizadas entre os dias 18 e 25 de setembro, através da Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública.

De acordo com a prefeitura, as ações deste ano serão voltadas principalmente para a orientação de grupos de risco como idosos e pessoas com deficiência e também ciclistas e motociclistas, que estatisticamente apresentam ao longo dos anos uma maior probabilidade de sofrerem o risco de acidentes fatais.

E durante este período em que será realizado a campanha, em diversos pontos estratégicos da cidade, com circulação de veículos, serão expostas informações de fácil visualização que auxiliem condutores e pedestres a respeitarem mutuamente as regras de boa conduta para o trânsito.

Se utilizando do Portal de Informações Turísticas de Penedo, o trabalho desenvolvido pela Guarda Municipal, também passará a orientar os visitantes sobre a importância de manter hábitos de segurança e atenção ao trânsito.

A campanha conta ainda com o apoio da Assessoria Especial de Comunicação que será responsável pela divulgação das informações de utilidade pública por meio das redes sociais oficiais da Prefeitura e pelas mídias de identidade visual.