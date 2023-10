Prefeitura de Itatiaia decreta ponto facultativo nesta sexta-feira

Itatiaia – A Prefeitura de Itatiaia, em virtude do feriado dedicado à Padroeira do Brasil, neste dia 12 de outubro, decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais na próxima sexta-feira (13). O decreto nº 4.370, publicado no último dia 9, no Boletim Oficial n° 184, exclui os serviços considerados essenciais, que funcionarão normalmente no atendimento ao cidadão.

Durante o feriado e o final de semana a população vai contar com o atendimento 24 horas no Hospital Municipal Dr. Manoel Martins de Barros, no bairro Jardim Itatiaia, e no Posto 24h de Penedo. As demais unidades de saúde não funcionam nesse período e voltam a atender o público na segunda-feira, dia 16.

De acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Públicos, o serviço de coleta de lixo funciona normalmente na quinta-feira (12). A Secretaria Municipal de Ordem Pública também vai manter os serviços à população. Além da segurança do patrimônio público, a Guarda Municipal fará a controle do trânsito em toda cidade, incluindo Penedo, Maromba e Maringá.

Os servidores da Defesa Civil ficarão de sobreaviso para qualquer emergência e poderão ser acionados pelo telefone 199 ou (24) 3352-1134. Vale destacar que esses telefones devem ser utilizados apenas em casos de emergência.