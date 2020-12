Prefeitura de Itatiaia iniciará a partir de quarta e quinta-feira a entrega de cestas básicas da Educação

Matéria publicada em 15 de dezembro de 2020, 08:16 horas

A distribuição das cestas tem o objetivo de amenizar os danos causados pela pandemia do novo Coronavírus

Itatiaia- De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, nos dias 16 e 17 de dezembro (quarta e quinta-feira) acontecerá a entrega da quinta remessa das cestas básicas para as famílias com alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de Itatiaia, que tiveram as aulas interrompidas por causa da Pandemia da Covid-19.

A distribuição das cestas tem o objetivo de amenizar os danos causados pela pandemia do novo Coronavírus que trouxe entre os mais diversos desafios relacionados às questões de saúde, também uma instabilidade econômica para as famílias. As aulas presenciais, no município, seguem paralisadas em decorrência da pandemia.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, responsável por organizar a ação, os kits serão entregues seguindo as orientações dos órgãos de saúde, para que não aconteça aglomeração.

Para fazer a retirada, os pais ou responsáveis devem ir as escolas em dois horários, conforme o turno de cada aluno: manhã, de 8h às 12h, e tarde, de 13h as 17h. Os estudantes da Educação para Jovens e Adultos (EJA) também receberão as cestas e poderão pegá-las entre 18h e 21h.

As cestas contam com 2 pacotes de 5kg de arroz, 2 pacotes de 1kg de feijão , 4 pacotes de 1kg de açúcar refinado, 2 pacotes de 500g de café́ tradicional, 2 pacotes de 1kg de macarrão, 1 pacote de 1kg de Sal, 2 potes de 300g de tempero, 2 frascos de 900 ml de óleo de soja, 1 pacote de 1kg de farinha de trigo, 1 pacote de 1kg de fubá́, 4 embalagens de 1litro de leite, 2 latas de 130g de extrato de tomate, 2 pacotes de 400g de achocolatado, 2 pacotes de 400g de biscoito doce e 2 pacotes de 400g de biscoito salgado.

Também serão distribuídos kits com materiais de limpeza contendo 1 unidade de sabão em barra,1 unidade de creme dental, 1 pacote com 4 rolos de papel higiênico, 2 sabonetes em barra e 1 frasco de detergente. As famílias receberão ainda itens de hortifruti e frango.