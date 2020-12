Prefeitura de Itatiaia iniciará cadastro de catadores de materiais recicláveis

Matéria publicada em 2 de dezembro de 2020, 08:08 horas

Secretaria de meio ambiente será responsável pelo cadastro

Itatiaia- Com o objetivo de programar políticas públicas que visam dar início a criação do projeto de construção de uma cooperativa de coleta seletiva no município, a Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realiza a partir desta quinta-feira, dia 3, o cadastramento dos catadores de materiais recicláveis de Itatiaia.

A secretaria de meio ambiente ressalta que todas as pessoas que atuam no trabalho de coleta de resíduos sólidos e reaproveitáveis deverão comparecer, até o dia 17 de dezembro, na sede da Prefeitura, na Secretaria de Meio Ambiente, que fica localizada à Praça Mariana Rocha Leão, nº20, no Centro.

O atendimento será realizado em dois horários das 9h às 11h e das 14h às 16. É necessário levar o documento de identidade original, CPF e um comprovante de residência. O uso de máscara de proteção é obrigatório. Mais informações também pelo telefone: (24) 3352-6777.