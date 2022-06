Prefeitura de Itatiaia irá alterar o trânsito durante a realização do ‘Mega Domingo de Compras’ no centro

Matéria publicada em 4 de junho de 2022, 11:13 horas

Itatiaia- A Secretaria Municipal de Ordem Pública, por meio da Divisão Executiva de Trânsito – DETRA informa que o trânsito na Rua Prefeito Assumpção e também nas localizadas no entorno sofrerão alterações em razão da realização do Mega Domingo de Compras, que acontece neste domingo, dia 05, no Centro de Itatiaia.

De acordo com a equipe do DETRA, das 07h às 17 horas, a Rua Prefeito Assumpção, próximo ao nº585 será interditada. A interdição também se dará nos cruzamentos da Rua Prefeito Assumpção com as ruas São José, Raul Cotrim, João Paulo de Faria, Juvenal Marins Freire, Antônio Gomes de Macedo, Dona Apolinária e Jurandir Reis de Aquino.

O efetivo da Guarda Civil Municipal estará orientando o trânsito no local.