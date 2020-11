Prefeitura de Itatiaia oferecerá serviço de Castramóvel à população

Matéria publicada em 26 de novembro de 2020, 08:51 horas

Atendimento está em fase final para entrega e início das atividades

Itatiaia- A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Saúde em breve disponibilizará um serviço de Castramóvel junto à população.

Segundo a prefeitura, o serviço de castração de cães e gatos no município está previsto para iniciar a partir no primeiro bimestre de 2021 com o funcionamento do Castramóvel.

Segundo o Secretário de Saúde, Carlos Magno Goulart, o projeto está́ em etapa de aquisição dos medicamentos e do material cirúrgico para o atendimento dos animais.

O Secretário de Saúde ressaltou que com a chegada dos equipamentos e insumos, serão iniciados os atendimentos no Castramóvel respeitando todos os critérios necessários para o início do serviço de uma forma planejada.

— Este é mais um sonho que está́ prestes de se tornar realidade. Estamos cada vez mais próximo, todo o anteparo já foi solicitado. Nossos médicos veterinários já́ chegaram e já́ fizeram toda essa relação para então colocarmos em andamento e deixar esse projeto fechado para começar a funcionar. A previsão para iniciarmos os atendimentos com total qualidade e respeitando todos os critérios necessários é no início de 2021. Dessa forma, poderemos atender com eficácia essa demanda de controle de natalidade dos nossos animais — declara o secretário.

A equipe de Vigilância em Saúde Ambiental acompanhou todo o projeto que foi desenvolvido em parceria com a Secretaria de Planejamento. O veículo adaptado, que ficará equipado e pronto para circular de forma itinerante, contará com salas de atendimento para realização tanto de consulta, quanto de procedimentos cirúrgicos, para controle populacional de natalidade de cães e gatos.