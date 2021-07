Matéria publicada em 31 de julho de 2021, 11:43 horas

Mangaratiba – A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Mangaratiba acaba de ser contemplada com uma importe iniciativa da Fundação Vale. Trata-se do “Ciclo Saúde”, um programa destinado a qualificar profissionais da rede de Atenção Básica. O projeto está sendo aplicado nas unidades de Estratégias Saúde da Família (ESFs) no município e oferece oficinas online de capacitação para os profissionais, apoio à gestão do setor, além da oferta de instrumentos e mobiliários que vão auxiliar na melhoria dos atendimentos.

Entre os materiais que serão doados pelo programa à Prefeitura estão: macas, mesas, armários, cadeiras, TVs, notebooks, tablets, termômetros e outros.

“Sou enfermeira da Atenção Básica há mais de dez anos e essa é uma das maiores parcerias que já vi aqui no município. É uma grande experiência para a gente, pois, além dos materiais doados, as oficinas são ministradas por equipes que rodam no Brasil inteiro, e isso é muito bom. Nossos profissionais estão gostando muito e recebendo, inclusive, vários elogios do Ciclo Saúde pelo conhecimento e a propriedade que já tem sobre o perfil populacional e o território de Mangaratiba”, comentou a Superintendente de Atenção Básica de Mangaratiba, Flaviane Faria.

Ainda segundo Flaviane, em parceria com o Ciclo Saúde, também está sendo construído o mapa territorial do município via Google, onde é realizado o mapeamento dos recursos locais e intersetoriais de saúde.

De acordo com a Secretária de Saúde, Sandra Castelo Branco, o programa representa uma grande ferramenta para a atualização dos profissionais da saúde do município e também para a melhora no atendimento prestado à população. “Sem dúvida nenhuma é uma iniciativa que temos muito orgulho de fazer parte. Com essas oficinas, por exemplo, nossos profissionais podem trocar experiências e adquirir ainda mais conhecimentos que farão toda a diferença na prestação de um atendimento de qualidade”, disse.

Vale dizer que as oficinas de capacitação são ministradas semanalmente via Google Meet, e que o programa terá duração total de quatorze meses.