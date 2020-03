Prefeitura de Mangaratiba proíbe acesso a praias e locais públicos

Matéria publicada em 20 de março de 2020, 09:08 horas

Mangaratiba – A Prefeitura de Mangaratiba publicou decreto proibindo a permanência de pessoas nas praias, ilhas e praças públicas do município até o dia 15 de abril de 2020 e veda ainda, o acesso de qualquer turista às ilhas da cidade e também, à Ilha Grande. Neste período, o transporte marítimo só será permitido para moradores, que comprovem residência nas ilhas, e para agentes públicos em trabalho.

Já o embarque de cargas e medicamentos para abastecer a população das ilhas será efetuado somente pelo cais do centro de Mangaratiba. Todas as operações de embarque e desembarque de pessoas e insumos serão fiscalizadas pelos agentes da Guarda Municipal e da Secretaria de Ordem Pública.

Até 15 de abril também estará proibido o estacionamento nas orlas da cidade e vias principais de acesso as praias. Somente moradores e serviços de entrega terão acesso liberado. Nos próximos dias a Secretaria de Segurança e Trânsito irá divulgar as ruas com restrições e os procedimentos que deverão ser adotados pelos moradores.

O prefeito de Mangaratiba, Alan Campos da Costa, o Alan Bombeiro, disse que a medida é mais uma ação para reforçar o combate ao coronavírus na cidade. No decreto o prefeito afirma que “a desobediência das determinações previstas na normativa sujeitarão ao infrator todas as penalidades previstas em lei”.

O Decreto n° 1.498 determina ainda o fechamento ao público de todos os bares, restaurantes, centros comerciais, clubes e quiosques de alimentação, bem como, as atividades comerciais voltadas ao turismo do município de Mangaratiba, também até o dia 15 de abril de 2020. Os serviços de entrega, seja por aplicativo ou entrega direta, continuam liberados e não sofrerão qualquer alteração.

Também estão proibidas todas as atividades que envolvem transporte de passageiros em embarcações turísticas, transfers, city tour e eventos religiosos. O decreto ainda recomenda a suspensão de todos os encontros em templos religiosos para evitar aglomeração.

“Vamos tomar qualquer medida que seja necessária para proteger a população e reforçar o combate ao coronavírus em Mangaratiba. Estamos seguindo as orientações dos Governos Estadual e Federal, mas, só venceremos essa luta, se cada pessoa colaborar. Por isso peço, fiquem em suas casas, evitem circular nas ruas e nos ajudem a cumprir esses decretos. Quanto mais rápido a gente agir, mais rápido vamos poder voltar a normalidade”, destacou, lembrando que estão proibidos na cidade transportes turísticos, passeios de barco e o acesso de estrangeiros a rede hoteleira.