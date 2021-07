Matéria publicada em 30 de julho de 2021, 13:17 horas

Mangaratiba – A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Mangaratiba, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, iniciou ontem (29) a vacinação itinerante contra a Covid-19 para as pessoas em situação de rua. Todos os distritos foram visitados e no primeiro dia da ação, 06 pessoas foram imunizadas contra o novo coronavírus.

De acordo com a Coordenadora de Imunização do município, Lilia Maria Artiaga Risse, ainda haverão outras saídas itinerantes para que a cobertura vacinal da população de rua atinja 100%.

“Como na maioria das vezes essas pessoas não ficam em pontos fixos, localizá-las é um pouco difícil. Por isso, faremos novas visitas com a Secretaria de Assistência. A meta é vacinar toda pessoa em situação de rua que circula ou vive em Mangaratiba”, explicou.