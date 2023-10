Prefeitura de Paraty denuncia depósito irregular de material na Graúna

Paraty – Equipes de fiscalização do Grupamento Ambiental da secretaria municipal de Segurança e Ordem Pública de Paraty e da secretaria municipal do Meio Ambiente realizaram uma blitz, na quinta-feira (5), na estrada da Graúna, onde encontraram um depósito irregular de material, atribuído à concessionária CCR Rio/SP, empresa que administra o trecho sul da rodovia Rio-Santos (BR-101).

De acordo com a prefeitura, a empresa foi autuada pelo Departamento de Posturas e poderá ser multada pela secretaria do Meio Ambiente, após avaliação sobre o risco de impacto ambiental do material para um curso de água próximo do local. Parte do material estava, segundo a prefeitura, obstruindo a via de acesso ao bairro, levando risco aos moradores no trecho.

Além da autuação, o prefeito Luciano Vidal, determinou o recolhimento do material da estrada da Graúna e o transporte até um depósito da prefeitura. Em outros pontos da estrada, também existem depósitos semelhantes.