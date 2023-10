Prefeitura de Paraty marca presença em Encontro de Fortalecimento do SUS

Paraty – A secretária de Saúde de Paraty, Carla Lacerda, representou o município no Encontro de Fortalecimento do SUS nesta quinta-feira (5), na sede do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro. O evento contou com representantes dos 92 municípios do estado.

O encontro foi uma iniciativa da Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro (SEMS-RJ) e do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado do Rio de Janeiro (COSEMS), visando a qualificar a gestão municipal e otimizar os recursos disponibilizados pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS).

O evento também contou com a presença do coordenador Geral de Governança e Informações Estratégicas em Investimentos, Paulo Henrique dos Santos. “A presença de cada secretário e secretária de Saúde, juntamente com sua assessoria, é fundamental para conseguirmos esclarecer e tirar todas as dúvidas”, frisou o coordenador.

Para a secretária Carla Lacerda, a participação em eventos como este é de suma importância para o desenvolvimento da saúde no município. “É um prazer poder representar Paraty num evento com este, cada vez nos capacitando para fazer melhor pela nossa cidade”, revelou Carla. Também estiveram presentes ao encontro a ex-deputada Cida Diogo e a presidente do Conselho de Secretarias Municipais do Estado do Rio de Janeiro (Cosems RJ), Maria Augusta Monteiro Ferreira.