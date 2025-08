Prefeitura de Pinheiral e AAPVR anunciam ações conjuntas para idosos

Volta Redonda – A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda (AAPVR) e a prefeitura de Pinheiral firmaram, nesta terça-feira (5), uma parceria para realizar projetos em comum, com o objetivo de beneficiar os idosos do município. Em reunião, o prefeito Luciano Muniz e o presidente do Grupo AAPVR, Geraldo Vida, contaram com a participação de secretários municipais e da diretora de Sustentabilidade e Meio Ambiente da Associação, Rosemary Alves de Oliveira.

O presidente da AAPVR aproveitou a visita ao gabinete do prefeito Luciano Muniz para informar o início do atendimento em mais três especialidades médicas no posto avançado da entidade em Pinheiral, que passa a contar com clínico geral, cardiologia, gastroenterologia, neurologia, nutrição e ortopedia.

“Estamos, também, contratando um profissional de ginecologia, outra especialidade muito pedida pelos nossos associados daqui”, explicou Geraldo Vida.

Após a reunião, ficou estabelecido o acordo entre o prefeito, secretários e o presidente da AAPVR para a realização de projetos em comum, lembrando que um dos principais atrativos da entidade, a sede campestre, fica localizada em Pinheiral.

“Temos muitos associados em Pinheiral e, por isso, estamos investindo na melhoria do atendimento médico e na sede campestre. Agora, com a parceria com a Prefeitura, vamos poder oferecer muito mais. O prefeito Luciano Muniz se mostrou muito receptivo a trabalharmos juntos e quem ganha com isso é a população do município”, afirmou o presidente Geraldo Vida.