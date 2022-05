Prefeitura de Pinheiral inicia campanha do agasalho

Matéria publicada em 23 de maio de 2022, 12:19 horas

Pinheiral – Com o objetivo de estimular a solidariedade, incentivar a sustentabilidade através do reaproveitamento e aquecer o corpo e o coração daqueles que precisam a Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) iniciou a campanha do agasalho 2022 e convida a população a fazer suas doações.

Os pontos de coleta estão na SMASDH, localizada na Rua Bulhões de Carvalho, 151 sala 101, Rolamão e nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do Centro, Rua Siqueira Campos, 107, do Cruzeiro II, Rua Manoel Torres, 157 e Parque Maíra, Rua 12 de Outubro, 126. A entrega dos agasalhos pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

– Com a onda de frio noticiada pelos meios de comunicação a secretaria está se organizando para contribuir com a coleta e direcionamento dos itens as famílias de vulnerabilidade através do nosso compromisso ético político de estimular a consciência social em todos. Vamos conosco nessa ação – convida a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Patrícia Rivello.