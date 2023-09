Prefeitura de Pinheiral instala câmeras de segurança nas escolas da rede municipal de ensino

Pinheiral – Com o objetivo de promover mais segurança aos alunos, profissionais e servidores dentro das escolas e creches municipais, a Prefeitura de Pinheiral, realizou a instalação de 120 câmeras de monitoramento nas 10 unidades escolares e nove creches da cidade. O valor investido para a aquisição dos equipamentos foi de R$ 85.000,00.

O sistema visa trazer mais tranquilidade, no que tange à segurança e monitoramento das unidades de ensino, até mesmo nos períodos em que a escola não está em atendimento, como por exemplo no período da noite e aos finais de semana, garantindo a preservação dos prédios públicos que abrigam as escolas.

Para o prefeito Ednardo Barbosa, essa é uma grande inovação para a educação do município e que a instalação dos equipamentos nas escolas representa um avanço importante para a segurança dos estudantes.

-Com as câmeras instaladas, teremos mais segurança para toda a comunidade escolar. Os pais também poderão ficar mais seguros em deixar os filhos nas escolas. As câmeras irão ajudar a garantir a integridade do patrimônio público e, sobretudo, a segurança dos nossos alunos, professores e todos que diariamente frequentam a unidade- destacou.

Os equipamentos de vigilância contribuem, por exemplo, em casos isolados como no auxílio de monitoramento de possíveis ataques, como na ocasião dos que aconteceram em diversas escolas pelo país no primeiro semestre, de modo que a Prefeitura de Pinheiral adotou ações que colaboraram para garantir mais segurança aos cidadãos. Foi o caso do Programa Estadual de Integração na Segurança, (PROEIS) , convênio firmado entre o município e o governo do Estado em vigor na cidade desde novembro passado.

No Proeis, os policiais militares trabalham em horário de folga mediante pagamento feito pelo município conveniado. Os PMs atuam fardados, armados, equipados e com as garantias do Estado.

O secretário de Educação, Fernando Cabral destacou a segurança que as câmeras vão trazer às escolas e que o sistema de monitoramento irá beneficiar inúmeros alunos.

– As câmeras são de fundamental importância em todas as unidades escolares, pois irão nos ajudar a coibir diversas ações ilícitas no ambiente escolar e garantir mais segurança, bem estar e tranquilidade aos pais e responsáveis- disse.