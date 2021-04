Matéria publicada em 20 de abril de 2021, 10:23 horas

Recesso de feriados já foi contemplado em decreto estadual suspendendo atividades no setor público por dez dias

Pinheiral – Em comunicado oficial, a prefeitura informou que as repartições públicas do município vão funcionar em horário normal durante os feriados dos dias 21 e 23 deste mês. Na nota, a prefeitura informa que, estes feriados – Tiradentes e São Jorge – já foram contemplados, no início do mês, durante o super feriadão de dez dias, previsto em decreto estadual para contenção da Covid-19.

O município informou que, em relação ao horário de funcionamento das empresas e comércio, caberá a decisão da entidades representativas desses setores.