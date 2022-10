Prefeitura de Piraí programa shows pelo aniversário da cidade

Matéria publicada em 13 de outubro de 2022, 19:17 horas

Piraí – No dia 17 de outubro Piraí vai completará 185 anos de existência. Para comemorar a data, a prefeitura promoverá uma série de eventos, que terá início a partir desta quinta-feira, dia 13. A programação contará com ações culturais, teatro, desfile escolar e shows de artistas locais e nacionais. A programação completa da festa, que acontecerá no Centro de Eventos e na Praça da Preguiça, pode ser conferida no www.pirai.rj.gov.br.