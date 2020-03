Prefeitura de Piraí proíbe acesso de ônibus à rodoviária

Piraí – A Prefeitura Municipal de Piraí proibiu as paradas de ônibis no Terminal Thereza Bastos Muller. A medida abrange as viações de outros estados. As empresas que fazem o percurso interior e região metropolitana também deverão suspender suas atividades.

O transporte público é outro setor que sofre interferência da prefeitura nas ações de controle da pandemia de coronavírus. O município determinou a redução da circulação do transporte público. Serão priorizados apenas os horário de pico. A orientação é evitar ainda a circulação pela cidade, solicitando população que, se possível, utilizar o comércio próximo à sua residência, evitando longos deslocamentos.

A Secretaria informou ainda que as empresas Barra do Pirapi e TAP trabalham nos ajustes de seus horários. A Viação Cidade do Aço já divulgou os horários adaptados. A linha Seropédica que atende Cacaria será mantida tendo o distrito como ponto final.