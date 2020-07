Prefeitura de Porto Real faz balanço de obras concluídas na área de educação

Matéria publicada em 24 de julho de 2020, 19:37 horas

Porto Real– A construção da Creche Municipal Enrico Secchi, no bairro Jardim das Acácias, até a reconstrução do Centro de Educação Infantil Maria de Lourdes Ferreira, no bairro Fátima, estão entre as obras concluídas na área de educação apontados em um balanço divulgado pela Prefeitura de Porto Real. As melhorias foram feitas nos últimos anos outras unidades educacionais receberam ampliação, manutenções gerais, pintura e outras benfeitorias. A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos é a responsável pelo levantamento das intervenções realizadas no município.

Centro de Educação Infantil Maria de Lourdes Ferreira

Localizada à Avenida Geraldo Ribas, no bairro Fátima, a creche estava há cerca de 15 anos paralisada. Passou pelo processo de reconstrução, o qual foi concluído em maio deste ano. As obras envolveram a recuperação de alvenaria, esquadria, telhado e de toda estrutura de concreto armado. O local dispõe de uma área aproximada de 600 m² e conta com: seis salas, uma lavanderia, um vestiário, uma cozinha, um refeitório, pátio interno com área de sol, banheiros feminino e masculino. Conforme informações da Secretaria de Educação, Cultura e Turismo a creche contará com 120 vagas, atendendo do Maternal I ao Maternal III, na faixa etária de 1 a 3 anos e nove meses.

Creche Municipal Enrico Secchi

A Creche Municipal Enrico Secchi teve as obras concluídas e foi inaugurada durante a gestão atual, no ano passado. A unidade atende 178 crianças, no bairro Jardim das Acácias nas seguintes fases: Berçário; Maternal; Maternal 2 e Maternal 3. A estrutura possui cerca de 900 m², divididos em hall, administração, sala de professores e de reuniões, fraldários, depósitos, sala de atividades e de amamentação, solário, sanitários acessíveis a adultos masculinos e femininos, lactário, área de higienização pessoal, área de preparo de alimentos e lavagem de utensílios, copa para funcionários, lavanderia, rouparia, vestiários masculino e feminino, cozinha, dispensa, varanda de serviços, área de recepção e lavagem de hortaliças, depósito de material de limpeza, pátio de serviços, depósito de lixo orgânico e reciclável, sanitários infantis, e pátio coberto (refeitório).

Creche Municipal Waldir Roberto da Conceição

As obras incluíram ampliação do espaço interno para atendimento de padrões de acessibilidade, incluindo secretaria, setor administrativo, adaptação dos banheiros e rampas de acesso para pessoas com deficiência e varanda. Situada no bairro Village, a unidade atende 125 crianças nas seguintes fases: Maternal 2; Maternal 3; Pré 1; Pré 2.

Creche Municipal Professora Cacilda Verri Marassi

A Creche Municipal Professora Cacilda Verri Marassi localiza-se no bairro Jardim Real e atende o Berçário; Maternal 1; Maternal 2; Maternal 3; Pré 1; Pré 2, totalizando 258 crianças assistidas. A Creche recebeu este ano melhorias como: pintura do berçário e da fachada da unidade e ainda manutenções e reparos gerais nos banheiros.

Creche Vila Marina (Bulhões)

A construção da Creche Municipal do bairro Vila Marina, está em fase inicial. A unidade terá capacidade para atender cerca de 60 crianças em horário integral.

Creche Village

Dentre os diversos ambientes que estão sendo construídos estão: hall; administração; sala de professores e reuniões; fraldários e depósitos; sala de atividades e de amamentação; solário; sanitários acessíveis adultos masculinos e femininos; lactário; área de higienização pessoal; área de preparo de alimentos e lavagem de utensílios; copa para funcionários; lavanderia; rouparia; vestiários masculino e feminino; cozinha; despensa; varanda de serviços; área de recepção e lavagem de hortaliças; depósito de material de limpeza; pátio de serviços; depósito de lixo orgânico e reciclável; sanitários infantis; pátio coberto/refeitório e espaço de integração com playground. A unidade atenderá 160 crianças.

Escola Municipal Marina Graciani Fontanezzi

A Escola Municipal Marina Graciani Fontanezzi está situada na Vila Marina (Bulhões) é uma das unidades que está sendo contemplada com os serviços manutenção continuada, recebendo melhorias como: reforma dos banheiros e telhado, trocas de pisos, azulejos e portas, pintura e revisão geral das instalações hidráulicas e elétricas. São atendidos 77 alunos do 6º ao 9º ano. As melhorias terminaram no começo deste mês de julho.

Escola Municipal José Ferreira da Silva

Atende 332 alunos do 1º ao 5º ano, no bairro São José. A reforma da unidade contou com a construção de uma mureta em volta da escola e melhorias no pátio do refeitório e ainda com os seguintes serviços: revitalização das salas de aula, banheiros; vestiários de funcionários e cozinha; revisão das estruturas hidráulicas e elétricas; reparações de infraestrutura e pintura total. As obras estão em andamento.

CIEP Brizolão 487 Oswaldo Luiz Gomes

Revitalização da unidade com pintura geral das salas de aula.

Escola Municipal Cruz e Souza

Situada no bairro Jardim das Acácias, a unidade passou por uma reforma que contemplou: pintura do prédio, reparos de infiltrações e umidade com troca de revestimentos; pintura do muro externo e das salas; troca do telhado em geral e manutenções elétricas e hidráulicas. São atendidos 391 alunos, do 1º ao 5º ano.

Escola Municipal Maria Hortência Nogueira

Estudam nessa unidade, situada no bairro Jardim Real, 504 alunos, do 6º ao 9º ano e também Educação de Jovens e Adultos (EJA). Concluídas este ano de 2020, as obras contemplaram a construção de uma pequena arquibancada e reforma na quadra; construção de um palco de apresentações no refeitório da unidade, pintura do prédio em geral e das salas de aula; troca de portas; reparos em pisos danificados; construção de muro de contenção; entre outras benfeitorias além de drenagem e manutenções corretivas.

Escola Municipal Professora Eliana Provazi

A Escola atende 455 alunos do 1º ao 5º ano e foi ampliada no segundo semestre de 2018, com a construção de duas salas de aula na Escola Municipal Professora Eliana Provazi, no bairro Village. As duas salas totalizam uma área correspondente a cerca de 133 m². A unidade também recebeu melhorias como manutenções gerais; elétricas e pintura geral.