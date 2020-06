Prefeitura de Porto Real vai iniciar duas obras aguardadas

Matéria publicada em 21 de junho de 2020, 07:31 horas

Porto Real – A prefeitura de Porto Real confirmou, neste sábado (21), a realização de duas importantes obras na cidade. A ciclovia que liga o bairro Novo Horizonte ao Pólo Industrial é uma delas e a outra é a urbanização de uma área no bairro Jardim das Acácias.

O anúncio das obras foi feito pelo prefeito Aílton Marques, através de um vídeo divulgado pelas redes sociais.

“Demos o pontapé inicial assinando as ordens de serviço de duas importantes intervenções em nossa cidade. Para aumentar a segurança de vocês que andam de bicicleta, vamos retomar a obra da ciclovia que liga o bairro Novo Horizonte ao Polo Industrial, disse o prefeito.

Da mesma forma, foi assinada também a ordem de serviço para uma aguardada intervenção de urbanização. “As melhorias não param por aí. Os moradores do Jardim das Acácias podem esperar novidades. Vamos urbanizar a Servidão Alfredo de Mattos, entre as ruas Amazonas e 12”, destacou.

Aílton Marques afirmou ainda que os trabalhos da prefeitura seguem adiante, mesmo com a questão do combate ao coronavírus em pauta. “Mesmo em meio à pandemia, seguimos trabalhando muito, com o pé no chão e transparência”, finalizou.