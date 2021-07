Prefeitura de Quatis conclui leilão de veículos inservíveis

Matéria publicada em 17 de julho de 2021, 11:18 horas

O município arrecadou aproximadamente de R$ 400 mil com os 52 itens leiloados

Quatis – A Prefeitura Municipal de Quatis, por meio da Secretaria de Transportes, realizou na última quarta-feira (14) no auditório do Centro Administrativo e online, o leilão de veículos inservíveis. O município arrecadou aproximadamente de R$ 400 mil com os 52 itens leiloados. A informação foi cedida à imprensa neste sábado, dia 17.

Após a finalização de todo processo, será dada a devida divulgação através do portal de transparência da prefeitura. ”Este é um marco para o município de Quatis, pois em apenas sete meses de governo conseguimos realizar o tão esperado Leilão Municipal, que não era realizado na cidade há mais de 14 anos”, declarou o responsável pela frota municipal, Rodrigo Alves.

O Secretário de Administração, Willer Emiliando reforçou que o valor arrecadado voltará aos cofres do município. “Os recursos poderão ser investidos também na aquisição de equipamentos.”

O prefeito Aluísio d’Elias destacou que zelar pelo bem público é responsabilidade de todo gestor, mas como ao assumir foi encontrado tantos veículos sem possibilidade de uso, a solução foi leiloar e arrecadar recursos para o município.

– Assim que assumimos o governo, me chamou muita atenção o cemitério de veículos que estava no pátio da prefeitura e em outras áreas pertencentes ao executivo. Com os recursos arrecadados podemos melhorar os serviços prestados à população. Continuamos trabalhando para que os bens públicos sejam bem cuidados, assim otimizando as políticas públicas empregadas no município – concluiu o prefeito.