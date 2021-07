Matéria publicada em 9 de julho de 2021, 12:11 horas

Quatis – A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e o Governo do Estado, realizará neste mês de julho publicações referentes a Operação Fumaça Zero 2021 que é uma ação de combate e prevenção aos incêndios florestais.

A Prefeitura de Quatis já realiza, nos perfis oficiais, publicações de conscientização contra as queimadas desde o início do ano, e este mês reforçará esses informativos até dia 22 julho, que é o ”Dia D Fumaça Zero”, onde ocorrerá uma ação conjunta de todos os municípios e órgãos estaduais.

”Queimada é crime! Toda pessoa física ou jurídica que, de qualquer forma praticar, permitir ou facilitar, através do fogo, ação lesiva ao meio ambiente, ficará sujeito às penalidades e multa”. Em caso de denúncia, pode-se acionar os devidos departamentos:

Defesa Civil – (24) 3353-2918 – Ramal: 1039

Grupamento Ambiental – (24) 998569129

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) – (24) 3353-2918 – Ramal: 1027