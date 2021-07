Matéria publicada em 23 de julho de 2021, 13:23 horas

São 40 vagas para cada curso destinadas para os profissionais que atuam na rede pública municipal de ensino e demanda social

Resende – A Prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Educação, por meio do Centro Municipal de Atendimento ao Educando (CEMAE) abre novas inscrições, de forma online, para os cursos gratuitos de Libras (Língua Brasileira de Sinais), Braille e Deficiência Intelectual, a partir do dia 26 de julho, com vagas limitadas para cada curso.

O prazo para as inscrições será das 8h do dia 26 de julho e seguirá até às 16h30 do dia 30 de julho. Para o curso de Braille as inscrições serão através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3v-dVRpEZ5bT53C1GB0JsEppIJ78R4sD8KVs67Rm9gJLWpQ/closedform .

Já os interessados em iniciar o curso de Libras, devem se inscrever a partir do dia 26 pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctm-Fs7ZIbfU4YOgOTxXM569A9791Z1tVcQ70nTjjReUoXMg/closedform.

E para de Deficiência Intelectual são através deste link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHadDLI2xnNLd4Hcps-nMZDPJMfxBNX3Pj_q9o5Vh9B9iL6A/closedform.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação serão oferecidas 40 vagas para cada curso com aulas e atividades totalmente no formato online. A secretária de Educação, Rosa Frech explica como funcionam as aulas.

– Pela primeira vez iremos oferecer gratuitamente o curso de Deficiência Intelectual que conta com apoio da Associação Pestalozzi. Já os cursos de Libras e Braille estão em sua 4ª edição e tem o apoio do Centro Educacional Municipal de Atendimento a Deficientes Visuais de Resende, do Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado a Deficientes Auditivos de Resende e ainda da Escola Municipal Bilíngue Rompendo o Silêncio. Estes cursos já são oferecidos há alguns anos, porém devido à pandemia tiveram que ser adaptados para o online. Percebemos que há uma grande procura destas vagas pela população. Os cursos buscam capacitar os profissionais da área e também os familiares de surdos e de deficientes visuais, beneficiando e promovendo a inclusão de todos do município – frisou Rosa Frech.

Os cursos são voltados para os profissionais que atuam na rede pública municipal de ensino e para a demanda social: familiares de surdos, familiares de pessoas com deficiência visual, profissionais públicos e profissionais que trabalham em Resende. O curso de Deficiência Intelectual tem previsão para acontecer às terças-feiras, às 19h; o de Braille às quartas-feiras, às 19h e de Libras, às 19h, nas quintas-feiras.

Interessados podem ter mais informações sobre os cursos através do telefone: (24) 3354-3559.