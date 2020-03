Prefeitura de Resende e Aman alinham plano de contingência ao coronavírus

Matéria publicada em 18 de março de 2020, 09:49 horas

Resende – A prefeitura de Resende e a Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) alinharam pontos dos respectivos Planos de Contingência ao coronavírus (Covid-19). Representantes das duas partes se encontraram na manhã desta terça-feira, dia 17, na academia, e acertaram que poderão tomar ações conjuntas em caso de necessidade.

O Prefeito Diogo Balieiro Diniz e o Comandante da Aman, General de Brigada Gustavo Henrique Dutra de Menezes, estiveram no encontro, que também contou com técnicos do governo municipal e do Estado Maior da academia. A Prefeitura informou que a Academia Militar está adotando todas as medidas sanitárias necessárias para controle e combate à doença.

O prefeito Diogo Balieiro afirmou que a visita foi também um momento para agradecer a constante parceria da academia com a cidade de Resende. “Agradeço ao Comandante da Aman, General de Brigada Gustavo Henrique Dutra de Menezes, e a todos os militares, oficiais, praças, soldados, cadetes, pela parceria ao longo desses anos com o município de Resende”, disse ao final do encontro.

O prefeito ressaltou que há um acompanhamento diário da situação e que eventuais novos passos serão dados em conjunto com a academia, diante do quadro de saúde pública do momento. “Toda essa questão do coronavírus vai ser avaliada diariamente. Tudo é reavaliado diariamente e até mais de uma vez por dia. As decisões são tomadas praticamente em tempo real, lembrando que estamos também em contato permanente com o Ministério da Saúde e com a Secretaria Estadual de Saúde, de onde vem os protocolos que seguimos e implantamos”, disse Diogo.

O secretário de Saúde de Resende, Tande Vieira, destacou a importância da reunião e da Academia de uma forma geral para Resende. “A Aman é um ativo que orgulha o Brasil e torna Resende uma cidade única no país. O apoio do Exército brasileiro, sempre presente nas horas mais duras, será fundamental nos meses difíceis que teremos pela frente”.