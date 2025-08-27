Prefeitura de Resende e Firjan oferecem cursos culturais gratuitos

Resende – A Secretaria Municipal de Cultura de Resende, em parceria com o Firjan SESI, está com inscrições abertas para os Cursos Culturais Gratuitos. A iniciativa oferece aulas de Ballet Infantil, Coral, Dança de Rua, Grafite, Teatro e Violão. Os interessados devem se inscrever presencialmente na Praça do Esporte e da Cultura (PEC), localizada na Morada da Montanha, das 12h às 17h, até a próxima segunda-feira (1º), data que marca o início das atividades.

A faixa etária varia de acordo com a modalidade dos cursos, Ballet Infantil, de 4 a 10 anos; Coral, Dança de Rua e Violão, a partir dos 12 anos; Teatro e Grafite, a partir dos 16 anos de idade.

Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar a cópia do RG, CPF, comprovante de residência, certidão de nascimento e comprovante de escolaridade. A inscrição de menores de idade deve ser realizada por uma responsável, que também deverá apresentar o original e a cópia dos documentos de identificação.

“A parceria com a Firjan reforça o compromisso da Prefeitura de Resende em democratizar o acesso à cultura e formar novos talentos. Além do impacto artístico, as atividades oferecidas nos Cursos Culturais contribuem para o desenvolvimento socioemocional e cognitivo das crianças”, afirma o secretário de Cultura de Resende, Professor Wilson.

Mais informações podem ser obtidas através do WhatsApp (24) 99300-5225.