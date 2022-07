Prefeitura de Resende inicia a segunda etapa das obras do ecoparque

Matéria publicada em 5 de julho de 2022, 18:00 horas

Equipes trabalham na construção da pista de caminhada, ciclovia e iluminação do novo espaço

Resende- A Prefeitura de Resende deu o próximo passo rumo a um dos maiores projetos ecológicos em andamento na região. Recentemente, a gestão municipal iniciou a segunda etapa das obras do Ecoparque, que tem cerca de 319 mil metros quadrados de extensão, localizado na região do Aeroporto de Resende, bem ao lado do Hospital Veterinário, na Morada da Colina.

Atualmente, as obras concentram-se na construção da pista de caminhada, ciclovia e na iluminação do parque. A primeira etapa das obras foram concluídas, quando foi construído o calçamento da frente, do pórtico de acesso, marco de identificação, além de paisagismo da entrada, pista de saibro e portões para fechar o espaço.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Públicos do município, Thomas Elson Landim Pereira, no geral, o novo parque terá espaço para academias de ginástica, bicicletário, sistema completo de irrigação, quiosques, paisagismo, bancos e mesas e iluminação de LED.

– Nos próximos meses, estaremos trabalhando neste investimento de grande importância para o lazer e meio ambiente de Resende. Esta é uma das maiores obras que temos no momento e foi pensada com carinho para atender os diferentes públicos de várias idades – disse o secretário.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz acrescentou como as atividades podem beneficiar os moradores.

– Estamos subindo mais um degrau importante em relação à evolução do município. Esta obra significa muito para todos nós, pois trabalhamos diariamente para melhorar as condições de Resende e este projeto inclui uma pista de caminhada de mais de 2.400 metros e 2.300 metros de ciclovia, objetivando a qualidade de vida do morador. Outro ponto que deve ser destacado é o cercamento da divisa com a pista de aviação, que terá mais de 1.393 metros de cerca. Os trabalhos no parque são feitos em fases, já que é uma obra muito grande tanto em questão de metro quadrado como de investimento. Por isso, é um orgulho muito grande este novo passo que estamos dando – finalizou o prefeito.