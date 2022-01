Prefeitura de Resende inicia obra de asfaltamento na Rua dos Eucaliptos

Matéria publicada em 29 de janeiro de 2022, 11:45 horas

Resende- Mais uma obra muito esperada pelos moradores da Cidade Alegria começou na sexta-feira, dia 28. A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, iniciou os serviços de pavimentação da Rua dos Eucaliptos, uma das principais vias da Grande Alegria.

O maquinário chegou ao local para iniciar as primeiras etapas do processo de asfaltamento dos 350 metros de extensão da rua, onde serão utilizadas aproximadamente 500 toneladas de massa asfáltica. O cronograma completo da obra envolve ainda acabamento, demarcação da sinalização horizontal, implantação de redutores de velocidade e outros detalhes importantes para a segurança da população.

– É com muita alegria que iniciamos esta obra, que se tornou possível graças a uma parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, que prevê ainda o asfaltamento de outras vias. Recentemente, foram asfaltadas as ruas Senhor dos Passos, no Alto dos Passos, e Padre Marques, no Centro. Além disso, outra solicitação antiga da população em relação ao asfaltamento foi na Avenida das Amendoeiras, que conseguimos concluir ainda em 2020 – declarou o prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz.

Todo o trecho da Rua dos Eucaliptos contará com o apoio da Guarda Municipal e da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SUMTran) para orientar os moradores que passam pelo local.