Prefeitura de Resende promove campanha de descarte de eletrônico

Matéria publicada em 16 de março de 2021, 19:32 horas

Resende – A Prefeitura de Resende realiza no próximo sábado, dia 20, mais uma edição de descarte solidário de eletroeletrônicos. A ação, promovida pelo Rotary Club através da Agência do Meio Ambiente de Resende (AMAR), será desenvolvida em sistema drive thru, no Parque das Águas, ao lado da Beira-Rio, das 9h às 15h.

A ação, além de ser a alternativa ideal para que as pessoas descartem adequadamente os resíduos eletroeletrônicos, também pode ser considerada uma excelente iniciativa social, pois o recurso financeiro arrecadado com a venda do material recolhido para uma empresa licenciada é doado à Frente Nacional de Combate ao Câncer (FNCC).

A bióloga e educadora ambiental da AMAR, Maira Ferrari da Cunha, explica que será montada uma tenda no Parque das Águas, no espaço próximo à Beira Rio, para que os veículos das pessoas que forem fazer as doações entrem. No local, uma equipe auxiliará a população no manuseio desses resíduos eletroeletrônicos. Após fazer o descarte, o veículo, bicicleta ou o próprio munícipe a pé seguirá caminho normalmente.

– É uma excelente oportunidade para a população fazer o descarte adequado daquele aparelho de som que às vezes fica guardado em casa por anos e já não funciona, aquela geladeira velha que também não funciona, entre outros artigos. Tem um grande impacto para o meio ambiente e, ao mesmo tempo, é uma oportunidade de fazer uma boa ação, já que o material será vendido para uma empresa especializada e a venda será convertida em recursos destinados à FNCC, comentou a educadora ambiental.

Além do descarte, a AMAR em parceria com a Água das Agulhas Negras terá uma tenda no local, atendendo todos os protocolos de segurança sanitária, para informar a população sobre a importância da preservação da água e sobre o descarte de resíduos. Entre as informações prestadas, a equipe chamará a atenção para o cronograma da coleta seletiva nos bairros.

Descarte específico para Mauá e Engenheiro Passos

A ação do Parque das Águas também será realizada nos distritos de Visconde de Mauá e Engenheiro Passos. Os moradores desses locais têm até o dia 18 para descartar seus resíduos em pontos estratégicos de cada um dos distritos.

Em Mauá, o descarte é feito na sede do Parque Estadual da Pedra Selada, na Rua Wenceslau Braz, nº 240, das 9h às 16h. Já em Engenheiro Passos, os moradores poderão descartar o lixo eletrônico na Casa Azul, na Avenida das Camélias, s/n, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Materiais para descarte

Os eletroeletrônicos, foco da ação, podem ser definidos como todo e qualquer aparelho que precise de energia para funcionar, seja essa energia vinda de pilhas, baterias ou que precisam ser ligados à tomada. Os possíveis materiais vão desde aparelhos pequenos como celulares e afins, até ventiladores, fogões, geladeiras e lavadoras de roupas.