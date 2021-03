Matéria publicada em 10 de março de 2021, 18:19 horas

Resende – A Prefeitura de Resende, em parceria com o Resende Shopping, vai realizar no próximo sábado, dia 13, a segunda edição da Feira de Adoção de Cães e Gatos. A ação acontece das 13h às 16h, no piso L2 do Resende Shopping, no Centro. O objetivo da feira é de encaminhar para um lar responsável os animais em estado de abandono que atualmente estão sob os cuidados do município.

A campanha contará com aproximadamente 15 animais. Desse total, seis são filhotes de cães e quatro de gatos. Os demais são cachorros de médio porte. Durante a ação solidária, quem quiser, pode colaborar com a doação de um quilo de ração para cães ou gatos.

A primeira edição de 2021 aconteceu em janeiro, com cinco pets adotados na feira e outros 10 animais no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Nos últimos quatro anos, 431 cães e gatos do CCZ foram adotados por meio de campanhas e na própria sede.

O diretor do Centro de Controle de Zoonoses, Bruno Marins Souza, informou quais são os critérios para adoção dos animais, que foram resgatados nas ruas ou possuem histórico de maus-tratos. “Para adotar é preciso ser maior de 18 anos, apresentar um documento de identidade e comprovante de residência”.

O interessado pelo pet não precisa ser morador de Resende e poderá levar o animal de estimação escolhido para a sua casa, mediante a assinatura do Termo de Adoção Responsável. O documento serve para que o novo tutor do animal assuma o compromisso de castrá-lo, além do seu bem-estar e cuidados necessários.

– É aconselhável que machos e fêmeas passem pela intervenção cirúrgica a partir do sexto mês. Existem muitos animais abandonados precisando de um lar e, principalmente, de amor e carinho. Por isso, incentivamos esta ação solidária. Os pets disponíveis para adoção estão em condições saudáveis e já receberam os primeiros cuidados – complementa.

É importante dizer que os cães e gatos com idade acima de oito meses já serão entregues castrados pelo CCZ. Caso tenha idade inferior para a realização do procedimento, será garantida a castração após o ato da adoção.

O diretor do CCZ lembrou sobre a importância da castração. “A medida ajuda no controle da taxa de natalidade, além de evitar uma série de doenças como alguns tipos de câncer; piometra nas fêmeas (infecção bacteriana no útero); e gravidez psicológica, entre outras. Vale lembrar que a castração é uma questão de saúde pública, que engloba vários benefícios”, frisa.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone da sede do Centro de Controle de Zoonoses de Resende: (24) 3360 9690.