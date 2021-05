Prefeitura de Resende realizará testes rápidos neste sábado, dia 8

Matéria publicada em 6 de maio de 2021, 08:33 horas

Os testes ocorrerão entre 8h às 12h, no Posto do Estado, na Rua Dr. João Maia

Resende- A Secretaria Municipal de Saúde, estará disponibilizando no próximo sábado, dia 8 de maio, testes rápidos de Sífilis, HIV e Hepatite B e C para a população de Resende sem a necessidade de agendamento. E para quem estiver interessado em fazer os testes é só procurar o SAE (Serviço de Atenção Especializada) das 8h às 12h, no Posto do Estado, na Rua Dr. João Maia.

Segundo a coordenação do órgão, em Resende a procura dos testes rápidos pela população contava com boa demanda antes da pandemia. Após o início deste período, no entanto, o oferecimento do serviço foi reduzido, visando evitar aglomerações e diminuir a carga dos postos de saúde, que passam a priorizar outras frentes de atuação, como a própria vacinação.

– Existe uma preocupação da saúde pública de Resende para que a população permaneça atenta aos riscos das doenças. Por isso, pela primeira vez após o início da pandemia, o SAE volta a promover uma campanha e a convidar a população para realizar os testes sem a necessidade de agendamento. Os testes, inclusive das infecções sexualmente transmissíveis (IST’s), devem ser feitos com regularidade e sempre que a pessoa passar por uma situação de risco. Por isso, é importante que todos se atentem à oportunidade disponibilizada neste sábado – explica a coordenadora do SAE, Paula Carolina Peixoto.

Os testes duram cerca de 30 minutos, colhendo uma gota de sangue da ponta do dedo. Para realizar o procedimento, não é necessário encaminhamento ou pedido médico. Os interessados devem comparecer ao SAE, apresentando um documento oficial com foto e o cartão do SUS. e ter a partir de 12 anos.

Sífilis

É uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) curável e exclusiva do ser humano, causada pela bactéria Treponema pallidum. Pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios (sífilis primária, secundária, latente e terciária), podendo causar feridas, lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar à morte.

A sífilis pode ser transmitida por relação sexual sem camisinha com uma pessoa infectada, ou ser transmitida para a criança durante a gestação ou parto. Nos estágios primário e secundário da infecção, a possibilidade de transmissão é maior.

HIV

HIV é a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana. Causador da aids, ataca o sistema imunológico, responsável por defender o organismo de doenças.

Ter o HIV não é a mesma coisa que ter aids. Há muitos soropositivos que vivem anos sem apresentar sintomas e sem desenvolver a doença. Mas podem transmitir o vírus a outras pessoas pelas relações sexuais desprotegidas, pelo compartilhamento de seringas contaminadas ou de mãe para filho durante a gravidez e a amamentação, quando não tomam as devidas medidas de prevenção. Por isso, é sempre importante fazer o teste e se proteger em todas as situações.

Hepatites B e C

As hepatites B e C são dois dos cinco tipos de hepatite existentes no Brasil. Ambas são causadas por vírus. Em muitos casos, estas doenças não apresentam nenhum sinal ou sintoma, levando a um diagnóstico tardio, o que aumenta os riscos de a infecção evoluir para formas mais graves.