Matéria publicada em 26 de abril de 2021, 12:58 horas

Valença- A vacinação do grupo prioritário em Valença segue como uma das melhores do Sul do Estado. De acordo com a secretaria municipal de saúde, mais de 16 mil pessoas já receberam a primeira dose, trazendo esperanças para toda população.

Mas, a secretaria de saúde alerta sobre a importância de tomar a segunda dose, e informa que é muito importante entender que a imunização só é completa com a aplicação da segunda dose. Ou seja, quem tomou a primeira, deve ficar atento a data estipulada no Cartão de Vacinação para tomar a segunda dose, que vai depender da recomendação do fabricante.

De acordo com a prefeitura, Valença, atualmente, está aplicando dois tipos de vacina: Coronavac/Butantan e AstraZeneca/Oxford. Cada uma delas tem suas particularidades. E o intervalo entre as doses é estipulado pelos próprios fabricantes.

Quem tomou a primeira dose da Coronavac, por exemplo, precisa ficar atento que a segunda dose será aplicada de 21 a 28 dias após a primeira.

Já a AstraZeneca, o tempo entre a primeira e a segunda dose é bem mais, são 90 dias. Então, é muito importante olhar o Cartão de vacinação, pois lá estará discriminado a data prevista para retorno e aplicação do complemento imunológico.

É importante deixar claro que, mesmo após o recebimento das duas doses das vacinas, os cumprimentos das medidas de prevenção ainda são necessários, para minimizar a proliferação do vírus.