Prefeitura de Valença realiza cortes de galhos e limpeza de árvores em praça da cidade

Matéria publicada em 22 de maio de 2022, 13:57 horas

Valença- A Prefeitura de Valença através de uma equipe especial da Secretaria de Serviços Públicos, está realizando a poda e a limpeza de árvores em diversos locais da cidade. Nesta semana o serviço foi realizado na Praça Balbina Fonseca, próxima a antiga Santa Casa. As ações são direcionadas para a retirada de galhos que estão próximos a cabos elétricos ou que possam oferecer riscos à população.

“Temos o compromisso com o município de realizar trabalhos diários de podas e limpeza de árvores em locais de risco. A intenção é realizar a manutenção para melhor atender os moradores. O trabalho vai continuar de acordo com as demandas na Secretaria de Serviços Públicos”, comentou o servidor Renê, responsável pela equipe de trabalho.

“A maioria das ações são podas corretivas, comumente feitas neste período de normalidade, sobretudo em áreas com arborização de médio e grande portes. Levamos em consideração as condições das árvores que possam estar com sua copa acima dos fios de alta tensão e em caso de queda, podem gerar acidentes, sobretudo nas áreas onde há grande circulação de pedestres e veículos. A intenção é eliminar o cenário de risco para moradores e por quem passa por esses locais”, destacou Carlos Henrique, Secretário de Serviços Públicos.