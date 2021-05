Prefeitura de Valença realiza limpeza de córrego no bairro João Bonito

Matéria publicada em 11 de maio de 2021, 13:56 horas

Valença- Ao longo da semana, equipes da secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Valença estão trabalhando no bairro João Bonito, onde estão realizando a limpeza das margens da RJ 147, com desassoreamento de um córrego que passa no local, e dessa forma torná-lo mais eficiente no escoamento das águas.

De acordo com a prefeitura, com o uso de escavadeira e caminhões, foram retiradas do leito do córrego lixos e materiais que o estavam assoreando. Também foram alargadas suas margens e construídos taludes de terra nas laterais para ajudar a conter as águas, evitando inundações.

A Prefeitura de Valença, pede a colaboração da população para evitar jogar lixo ou entulho em córregos, vias, terrenos e espaços públicos. Além de provocar grandes prejuízos ao meio ambiente, esse lixo obstrui a passagem da água, resultando em alagamentos.