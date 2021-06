Prefeitura de Valença realiza mutirão de limpeza no cemitério de Santa Isabel

Matéria publicada em 28 de junho de 2021, 10:07 horas

Valença- Dando continuidade aos serviços de manutenção das áreas públicas, a prefeitura de Valença realizou recentemente um mutirão de limpeza no Cemitério Municipal de Santa Isabel, Distrito de Valença.

O local passou por um grande trabalho de manutenção, com roçagem e corte de matos entre os túmulos, nos corredores, nos muros laterais e na parte externa de acesso ao local. Também foram realizadas a pintura geral dos muros, e a manutenção da capela que é realizada com frequência. Para finalizar, foi realizada a varrição geral e retirada do lixo.

“A nossa obrigação é manter todos os locais públicos limpos e realizar a manutenção com frequência. É muito importante manter também a limpeza do cemitério e deixar o local em condições de familiares realizarem visitas aos túmulos”, disse o Subprefeito Lauro Roberto.