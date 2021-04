Matéria publicada em 2 de abril de 2021, 08:15 horas

Valença- Com o objetivo de buscar uma melhor qualidade de vida da população, a Prefeitura de Valença, por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos tem realizado diversos serviços nos bairros da cidade. Nesta semana a prefeitura está concluindo a drenagem da Rua Santa Rita de Cássia (subida do bairro Cruzeiro pela rua Getúlio Vargas).

No local foi realizado o serviço de instalação da nova rede de drenagem pluvial onde foram utilizadas manilhas de concreto, no tamanho de 60cm por um metro cada e também a construção de caixas coletoras das águas das chuvas.

O trabalho foi realizado para ampliar a vazão de água em tempos de fortes chuvas, evitando alagamentos na parte baixa, danos na estrutura da rua e desmoronamentos de terra no local.

De acordo com a Secretaria de Serviços Públicos de Valença, com esta ação será possível proporcionar melhorias na infraestrutura e na mobilidade dos moradores do bairro.