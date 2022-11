Prefeitura de Valença realiza serviço de limpeza em Praças do município

Matéria publicada em 9 de novembro de 2022, 17:34 horas

Valença- Com o objetivo de manter os espaços limpos e bonitos, para que a população possa aproveitá-los com segurança, a Prefeitura Municipal de Valença por meio da Secretaria de Serviços e com a coordenação da Diretoria de Parques e Jardins, realiza ininterruptamente a limpeza e manutenção em praças públicas da cidade.

Dessa vez, as ações foram realizadas na Praça da Mangueira, com corte da grama dos canteiros, capina, poda ornamental e limpeza de arbustos, poda de galhos das árvores e varrição geral da área.

O diretor de Parques e Jardins, Tatto Stivanin, lembrou que essa é mais uma ação da Secretaria de Serviços Públicos que vem sendo realizada com todo apoio e acompanhamento do Prefeito Fernandinho Graça, que tem a preocupação na revitalização dos espaços públicos.

“A limpeza continuará por toda cidade, para isso a equipe está trabalhando incessantemente mantendo esses lugares em boas condições para que a população possa frequentar”, disse o diretor Tatto.