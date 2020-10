Prefeitura de Volta Redonda afasta funcionários suspeitos de amarrarem idoso com problemas mentais

Volta Redonda – A secretária municipal de Saúde, Flávia Lipke, mandou afastar dois funcionários do Hospital Dr. Nelson dos Santos Gonçalves, o antigo Cais Aterrado. Eles são suspeitos de agressão contra um idoso de 65 anos. A secretaria municipal de Saúde informou,em nota, que o homem precisou ser contido ao dar entrada no setor psiquiátrico. O documento afirma ainda que os fatos serão apurados e os envolvidos serão responsabilizados, caso a agressão se confirme.

A acusação é que os servidores teriam amarrado o idoso, que foi levado ao hospital na segunda-feira (19) por bombeiros, depois de sofrer uma crise na rua. A família informou que o idoso sofre de esquizofrenia.

Uma denúncia anônima chegou à polícia e à Comissão de Direitos Humanos da OAB, que esteve no estabelecimento de saúde para apurar os fatos e afirmou ter ouvido do idoso que ele foi agredido.

O delegado titular da 93 DP (Volta Redonda ), Edezio Ramos, está apurando a denúncia. O policial vai ouvir os suspeitos.

Edezio disse que a vítima confirmou a ele , que foi agredida pelos enfermeiros.

– Chegou ao conhecimento dos policiais da 93 DP de que um idoso, de 65 anos, que sofre de transtornos mentais, foi agredido por dois funcionários do Cais Aterrado. Pela denúncia, a vítima foi agredida, sem prestar resistência. A agressão foi no pronto atendimento, sendo posteriormente transferido para o setor de psiquiatria do Cais – explicou Edezio, baseado na denúncia.