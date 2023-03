Prefeitura de Volta Redonda discute atendimento a pessoas em situação de rua - Diário do Vale

Matéria publicada em 25 de março de 2023, 10:26 horas

Motivos que levam pessoas a viver na rua passam por dependência química e fragilidade da saúde mental

Volta Redonda – O atendimento a pessoas em situação de rua em Volta Redonda foi tema de uma reunião do Comitê Municipal Intersetorial de Políticas para População em Situação de Rua (CMIPPSR), no auditório da Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH).

Durante o encontro, que contou com a participação de representantes da Secretaria de Saúde (SMS), foi analisado o atendimento a este público a partir dos segmentos: Área Técnica da Atenção Primária, Saúde Mental e a Rede de Urgência e Emergência (RUE). Além disso, foram discutidas as razões pelas quais pessoas são levadas a viver em situação de rua, como abandono por familiares, saúde mental fragilizada, dependência química e migrações.

Para a secretária de Mulheres e Direitos Humanos, Glória Amorim, é importante garantir vagas nos hospitais públicos municipais para o atendimento a essas pessoas, assim como buscar por familiares que possam se responsabilizar por esses pacientes em tratamento. A representante da Secretaria de Saúde o comitê, a subsecretária Rosa Lages, destacou que a pasta vai avançar no atendimento primário e de saúde mental à população de rua.

“O município conta com o ‘Consultório na Rua’, composto por equipe multifuncional da Atenção Primária, e que garante a prevenção, promoção e reabilitação da saúde das pessoas em situação de vulnerabilidade no dia a dia, atendendo no período diurno e/ou noturno todos os dias da semana”,disse Rosa, ressaltando que o comitê pode contar com apoio das Unidades Básicas de Saúde e de Saúde da Família (UBS e UBSF), do setor de Saúde Mental e da RUE no atendimento à população em situação de rua.

Já a secretária Glória Amorim ressaltou a relevância da reunião para a tomada de decisões que nortearão a atividade. “Quando aparece a demanda, temos que resolver. Oferecer condições básicas de suporte à pessoa em situação de rua é dever do poder público, e temos que pensar juntos para amenizar o sofrimento dessas pessoas, uma população invisível para muitos”, destacou.

A próxima reunião do comitê será na próxima terça-feira (28), quando serão apresentadas as ações e fluxos para o atendimento integral de saúde da população em situação de rua.