Volta Redonda inicia obra do Centro Integrado de Atendimento à Pessoa Idosa

Volta Redonda – Com objetivo de ampliar a política pública da assistência social, a Prefeitura de Volta Redonda, com apoio do Governo do Estado, iniciou a obra do Centro Integrado de Atendimento à Pessoa Idosa, no bairro Roma. A equipe da empresa MMC Engenharia, que ganhou a concorrência pública para a construção do empreendimento, iniciou nesta segunda-feira, 14, a escavação do terreno para adequação do projeto.

A instituição levará o nome Dona Munira Arbex Francisco, em homenagem à mãe do prefeito Antonio Franscisco Neto e do deputado estadual Munir Neto. O cronograma prevê a conclusão das obras e início das atividades até o fim de 2024. A execução de todo projeto ficará em torno de R$ 16 milhões.

A secretária de Ação Comunitária, Carla Duarte, afirmou que a construção do Centro Integrado de Atendimento à Pessoa Idosa servirá para que o município possa oferecer, num mesmo espaço, atenção integral ao idoso e apoio às famílias.

“Esse é um programa único e de referência na América Latina. Nosso objetivo é oferecer uma melhor condição de vida para quem mais precisa. Vamos concentrar todos esses serviços nesse espaço, onde nossos idosos poderão usufruir com segurança de atividades variadas e convívio social. O centro vai contar ainda com profissionais especializados para cuidar com muito carinho dos idosos”, ressaltou a secretária.

O Projeto

O projeto terá sete pavimentos e acomodará três serviços, atendendo a 140 idosos: uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) para 50 pessoas idosas; três Casas Lares para 28 moradores idosos; e um Centro Dia que irá atender 62 idosos. O prédio terá sete pavimentos.

No térreo haverá uma recepção, canto ecumênico, hall de circulação vertical com dois elevadores, auditório com capacidade de 120 lugares e um centro de reabilitação e fisioterapia. Os próximos andares serão destinados a salas para os setores de atendimentos técnicos, administrativos e de serviços.

No terceiro pavimento haverá uma cozinha com refeitório para 60 pessoas, lavanderia e salas de atividades individuais e coletivas. Já o quarto e quinto andares abrigarão uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI), com 10 suítes, sala de repouso e de vídeo, além de uma varanda coletiva.

O sexto andar receberá as três Casas Lares, com 11 suítes, sala de estar, cozinha com sala de refeições, sala de vídeo e descanso e uma varanda. No sétimo pavimento será instalado o Centro Dia com salas de atividades e repouso.

O projeto possui ainda área externa, espaço gourmet com churrasqueira, área descoberta com jardim e para caminhadas. O prédio terá refrigeração central. Todos os cômodos terão ventilação, iluminação natural e mobiliário adequado para os idosos.