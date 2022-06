Prefeitura de Volta Redonda inicia reforma do CAPS Belvedere

Matéria publicada em 7 de junho de 2022, 13:49 horas

Centro de Atenção Psicossocial está recebendo melhorias em toda a sua estrutura

Volta Redonda- A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Fundo Comunitário do município (Furban-VR), iniciou nesta semana a reforma do Centro de Atenção Psicossocial para Adultos (CAPS) Sérgio Sibilo Fritsch, localizado no bairro Jardim Belvedere. Com investimento de aproximadamente R$ 173 mil, a obra envolve melhorias em toda a estrutura do local para melhor atendimento aos usuários.

O CAPS é um lugar de referência para o tratamento de pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, ansiedade, depressões, autismo, entre outras. De acordo com o Furban, no imóvel onde funciona o centro será feita troca de telhas, criação de um telhado novo para a laje do pátio, substituição de piso e de portas, pintura geral e outros reparos. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em aproximadamente 90 dias.

A médica Suely Pinto, que é coordenadora do programa de Saúde Mental – da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) –, ressaltou a importância da obra no espaço e destacou o papel do CAPS para o atendimento aos seus 1.022 usuários.

“O objetivo do CAPS é promover, a partir da prestação do cuidado em saúde mental de forma humanizada e em liberdade, o acompanhamento social, o desenvolvimento da autonomia e da cidadania dos usuários, reintegrando-os à vida social e à convivência familiar”, explicou Suely.

Atualmente o CAPS Belvedere acompanha os usuários com atendimentos intensivos, semi-intensivo e não intensivo. O local conta com uma equipe multidisciplinar formada por coordenador técnico, enfermeiro, técnico de enfermagem, três psicólogos, assistente social, três funcionários administrativos, dois médicos psiquiatras, cuidador e auxiliar de serviços gerais.

A unidade atende a população da área de abrangência dos seguintes bairros: Aterrado, Barreira Cravo, Casa de pedra, Jardim Belvedere, Jardim Caroline, Jardim Esperança, Jardim Normândia, Jardim Paraíba, Jardim Tiradentes, Jardim Veneza, Monte Castelo, Niterói, Nossa Senhora das Graças, Roma I, Roma II, Sam Remo, São Geraldo, São João, São João Batista, Sessenta, Siderópolis, Vila Rica, Vila Santa Cecilia, Laranjal, Vista Verde, Voldac.

Aos usuários são oferecidos atendimentos individuais e em grupos, a partir da confecção dos projetos terapêuticos para cada um, além das seguintes atividades: oficina da mulher; oficina de relaxamento; oficina de arte, grupos de convivência (música, arte); escutas terapêuticas individuais, atendimento psicológico e medico individual.

“Contamos também com nossas reuniões de equipe interdisciplinar, reuniões de rede e matriciamento, visitas domiciliares e institucionais. No momento, estamos com a proposta de retomar o grupo de família, oficina de homens e horta. Essas oficinas acontecem semanalmente”, contou Suely.