Prefeitura de Volta Redonda promove 1º Festival de Pizza Frita da cidade

Volta Redonda – A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Volta Redonda (SMDET), está organizando o 1º Festival de Pizza Frita da cidade – um evento gastronômico e cultural que promete movimentar a economia local, valorizar os talentos culinários do município e oferecer lazer de qualidade para toda a população.

E como preparativo do evento, com data ainda a ser definida, a SMDET está realizando o mapeamento e cadastro de fornecedores de pizza frita interessados em participar do festival. Podem se inscrever comerciantes individuais, estabelecimentos do ramo alimentício e ambulantes legalizados, bem como igrejas, associações e grupos comunitários que já produzem a tradicional pizza frita em eventos e festas.

“Nosso objetivo é dar visibilidade a quem já prepara essa delícia tão querida pelos volta-redondenses, além de abrir espaço para que todos possam participar e ampliar suas vendas em um evento de grande repercussão”, explicou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Sérgio Sodré.

Como participar

Os fornecedores interessados devem entrar em contato com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, localizada no Palácio 17 de Julho (sede da prefeitura), até o dia 30 de setembro. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 14h às 18h. Em seguida, basta preencher o cadastro disponível no local.

“Se você, comerciante, igreja ou grupo comunitário prepara pizza frita, essa é a oportunidade de mostrar seu trabalho, gerar renda e fortalecer a cultura local. Queremos você conosco”, completou Sodré.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou que o Festival de Pizza Frita será um marco para a cidade. “Vamos reforçar ainda mais nossa tradição da pizza frita, que já faz sucesso no ‘Arraiá da Cidadania’ e agora terá seu próprio festival para celebrarmos com toda a cidade.”