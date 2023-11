Prefeitura de Volta Redonda reinaugura área de lazer no Belmonte

Volta Redonda – A Prefeitura de Volta Redonda entregou a reforma geral da Praça Almir dos Santos Antão, na Vila da Cidadania, na Rua Bahia, no Belmonte, na noite dessa quarta-feira, 1º. Esta foi a segunda vez que a equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) esteve no bairro, em menos de uma semana, para reinaugurar uma área de lazer revitalizada para os moradores.

A secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira, afirmou que é uma alegria estar no Belmonte novamente para entregar mais uma praça bonita, pronta para atender os moradores com conforto e segurança.

“Aqui, nós reformamos o parquinho infantil, colocamos novos brinquedos, restauramos os bancos e a mesa e fizemos pintura artística no piso. Na área no entorno, reformamos os meios-fios e fizemos caiação. O local também ganhou tratamento paisagístico com revitalização das plantas existentes e plantação de árvores”, disse Poliana.

O vereador Luciano Mineirinho, que também participou da entrega da Praça Nascimento da Silva Lobo, na última sexta-feira, 27, esteve com outros moradores na Praça Almir dos Santos Antão.

“Mais uma vez a equipe da Poliana está de parabéns. A área de lazer ganhou vida nova. Aliás, a cidade está em transformação, ficando mais bonita, em cada bairro que vocês passam. Essas duas praças entregues aqui no Belmonte são uma amostra do que está acontecendo em todo canto de Volta Redonda”, falou Mineirinho.

Homenagem

A praça inaugurada na noite de quarta-feira, 1º, leva o nome de Almir dos Santos Antão, conhecido pelos amigos como Mizinho da Elétrica. Ele era funcionário público dedicado e muito querido pela comunidade.

A mão do homenageado, Maria de Lourdes Antão, agradeceu a homenagem emocionada. “É muito gratificante saber que a trajetória do meu filho será sempre lembrada nessa praça que recebe tanta gente querida”, afirmou.

Também estavam no local a viúva, dona Marli; a irmã, Silvia Santos Antão; a neta Rafaela; e o sobrinho Luiz Felipe.