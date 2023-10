Prefeitura de Volta Redonda reinaugura Praça José Augusto Ribeiro

Volta Redonda – A Praça José Augusto Ribeiro (Sr. Candinho) é a quarta área de esporte, lazer e convivência entregue totalmente reformada aos moradores do bairro Retiro, em Volta Redonda, em pouco mais de um mês. E a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), pretende cumprir uma programação que inclui a reinauguração de outras 11 praças apenas no mês de outubro. Estão previstas entregas em toda a cidade, beneficiando bairros como o Volta Grande, Vila Americana, Três Poços, Belo Horizonte, Parque das Ilhas, Morada da Colina, Vila Mury, Conforto, Jardim Amália e Laranjal.

“Estamos em toda Volta Redonda, de um extremo ao outro, e o nosso objetivo é entregar todas as 358 praças do município reformadas até o fim de 2024. Para isso, a equipe da SMI tem trabalhado diariamente, já que também somos responsáveis por todo serviço de manutenção da cidade”, falou a secretária de Infraestrutura, Poliana Moreira, lembrando ainda que a iluminação pública está sendo substituída por lâmpadas de LED e que as vias do município passam por recapeamento asfáltico.

Na entrega dessa quarta-feira, 4, a Praça José Augusto Ribeiro (Sr. Candinho), na Rua Gelson Batista da Silva, no bairro Retiro, recebeu restauração de brinquedos e de bancos e mesa, além de pintura artística no parquinho infantil; reforma e pintura da quadra poliesportiva e troca do alambrado; o paisagismo foi revitalizado e houve plantação de arbustos e árvores; e no entorno da praça a equipe da SMI fez a recuperação asfáltica com tapa-buracos.

O prefeito Antonio Francisco Neto, que recebeu o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, na quarta-feira pela manhã, reforçou que a revitalização das áreas de lazer em toda a cidade é parte de um projeto maior de investimentos em infraestrutura, que engloba asfaltamento das vias; e um programa de mobilidade urbana, que inclui construção de pontes, viadutos, faixas seletivas de ônibus, ciclovias e calçadas. Todos com o apoio do governo do estado.

“O trabalho não para, são mais de 300 obras em andamento no município e toda a cidade será beneficiada”, avisou Neto.

O vereador Jorginho Fuede, que também esteve na praça, falou da parceria entre a Câmara e o executivo. “A união dessas duas forças tem resultado em benefícios para a população”, disse.

Já o vereador Sidney Dinho lembrou que, como representante da população, faz uma ponte entre os moradores e a prefeitura. “Converso com a Poliana (secretária de Infraestrutura) e ela é sempre muito solícita em atender os pedidos. Foi uma satisfação ver a alegria dessas crianças ao entrarem na quadra toda revitalizada para jogar bola”, falou.

As moradoras Adriana Medeiros, que estava com o filho Samuel, de sete meses, e Franklimara Braga, mãe de Ricardo, de três meses, também estão felizes com a reforma da Praça Sr. Candinho. “Por enquanto, levamos nossos bebês para tomar sol na praça, mas logo serão eles correndo na quadra ou aproveitando o parquinho”, disse Adriana.

Também prestigiaram a inauguração os familiares do Sr. Candinho: a filha Maria Madalena Cunha Ribeiro, as netas Rafaele e Simone, além de bisnetos. “É uma justa homenagem, já que meu avô ajudou a construir este espaço”, agradeceu Simone.