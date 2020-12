Prefeitura de Volta Redonda reinstala lavatórios públicos

Matéria publicada em 14 de dezembro de 2020, 18:23 horas

Volta Redonda – Depois de reparos e manutenção, a Prefeitura de Volta Redonda está reinstalando os 15 lavatórios públicos para higienização das mãos nos principais centros comerciais do município. As estruturas contam com uma pia com água potável, sabão líquido e papel toalha. Essa é uma das ações que foram adotadas pelo governo em maio para auxiliar no combate à Covid-19. A reinstalação começou nesta segunda-feira, dia 14, por conta do aumento no número de pessoas circulando pelas ruas nesse final de ano.

Na Vila Santa Cecília, há um lavatório próximo à agência da Caixa Econômica Federal, outro ao lado do Clube dos Funcionários e o terceiro próximo ao Shopping 33; na Avenida Amaral Peixoto as unidades estão próximo ao mercado popular e ao banco Bradesco e em frente à Caixa Econômica. No Santo Agostinho há uma unidade na rua da Feira Livre e outra próximo ao posto da Polícia Militar.

A Avenida Paulo de Frontin tem equipamentos próximos às agências bancárias do Santander, Caixa Econômica Federal e Itaú. No bairro Retiro as unidades ficam na entrada da Vila Brasília, próximo ao posto da Guarda Municipal e na praça ao lado do Banco do Brasil. Também ganhou um lavatório o centro comercial do bairro São Lucas e na Rua 207 a unidade fica em frente à casa lotérica.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, lembrou que o município segue com diversas medidas para controlar a circulação do vírus na cidade e que essa ação, apesar de parecer simples, é essencial. “Nós estamos lutando contra essa pandemia desde o início do ano. Volta Redonda saiu na frente com várias ações. Essa é apenas uma delas, considerando que a higienização constante das mãos é parte importante do processo de prevenção contra a contaminação pelo vírus”, disse.

Samuca lembrou ainda do Protocolo Municipal de tratamento precoce para Covid-19, que foi implantado na cidade e já beneficiou mais de 500 pacientes. Todos que iniciaram a administração da Nitazoxanida, conhecida popularmente como Anitta, até os três primeiros dias de sintomas, não apresentaram agravamento da doença.

O tratamento ofertado na Rede Municipal de Saúde de Volta Redonda foi aprovado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação que, após pesquisa, comprovou redução da carga viral nos pacientes da Covid-19.

O tratamento com Nitazoxanida é priorizado para pessoas acima de 40 anos com comorbidades – doenças que podem agravar o quadro da Covid-19, e os pacientes que fazem parte do grupo de risco para a doença, principalmente idosos e pessoas com doenças crônicas. A administração do medicamento é iniciada antes mesmo da chegada do resultado do teste de swab, colhido na unidade de saúde.