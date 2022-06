Prefeitura de Volta Redonda terá representantes em capacitação nacional da FGV

Matéria publicada em 28 de junho de 2022, 11:30 horas

Integrantes da Coordenadoria da Juventude participarão do ‘Projeto de Formação Continuada para Jovens Atores Políticos’

Volta Redonda – Volta Redonda terá duas representantes no “Projeto de Formação Continuada em Políticas Públicas para Jovens Atores Políticos”, desenvolvido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) para capacitar jovens operadores de política pública: a coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, e a assessora técnica de Programas e Projetos da CoordJuv (Coordenadoria da Juventude de Volta Redonda), Katya de Souza Aguiar.

A cidade de Volta Redonda participou do processo após divulgação nacional com governos municipais, estaduais e atores públicos pela Fundação Getúlio Vargas, além do compartilhamento de informações pela SMDET (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo).

“Por meio de agenda municipal, realizamos o envio de currículos, materiais pessoais e profissionais, projetos, ações e programas municipais com informações sobre o que o município vem desenvolvendo por meio da pasta municipal para juventude, como atuamos na questão de políticas públicas, e como tem sido o processo de reconstrução da política pública para as juventudes em Volta Redonda”, explicou a coordenadora da Juventude.

Depois do processo de seleção interna, que considera capacidade técnica, perfil e dados fornecidos, a FGV realizou a seleção dos 51 jovens do país que participarão da formação. “E tivemos nesta semana o resultado que a equipe Coordjuv representará Volta Redonda na formação”, contou Larissa Garcez, que é formada em Direito pela UFF (Universidade Federal Fluminense) e pós-graduanda em Gestão Pública pela PUC (Pontifícia Universidade Católica).

O projeto é realizado pelo Núcleo de Prospecção e Inteligência Internacional (NPII) da FGV, em parceria com a Fundação Konrad Adenauer. O NPII produz conteúdo sobre questões a nível internacional, com a finalidade de abrir mercados e parcerias no exterior, além de trazer soluções inteligentes, ideias e investimentos para o Brasil.

As aulas e ações do projeto acontecerão nos meses de julho e agosto, envolvendo temas como: Características e Avaliações de Políticas Públicas; Interpretação e Estatística, Banco de Dados, LGPD e Tratamento de Dados; Mapeamento e Acesso a Financiamentos para Projetos e Programas Públicos; e Tecnologias Emergentes e suas Ferramentas Aplicadas.

Graduada em História pela UniRio (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro) e técnica em Automação Industrial pelo IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro), a assessora Katya ressaltou a importância de participar do projeto e de representar o município.

“Estou muito feliz e honrada em termos sido selecionadas para participar desse projeto. Sabemos o peso e a importância que tem a FGV, sendo uma instituição referência, e podermos representar Volta Redonda nessa capacitação será, sem dúvidas, muito importante enquanto agentes de políticas públicas para a juventude no município”, afirmou Katya, que também foi pesquisadora pela Faperj (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro).