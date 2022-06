Prefeitura de Volta Redonda vai reativar a Mini Cidade do Trânsito

Matéria publicada em 1 de junho de 2022, 08:31 horas

Quatro secretarias estarão envolvidas no projeto de revitalização do espaço, que será também a sede da Guarda Mirim

Volta Redonda – Com o objetivo de retomar as atividades na Mini Cidade do Trânsito, localizada na Ilha São João, os secretários municipais de Ordem Pública e de Transporte e Mobilidade Urbana, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa e Paulo Barenco, respectivamente, visitaram o local nessa semana, que está desativado há anos.

A visita técnica serviu para fazer um balanço das reformas necessárias e o que será preciso para que a Mini Cidade do Trânsito retorne com as atividades educativas, e que atraia um grande número de estudantes. O novo projeto prevê ainda o aproveitamento do espaço para que seja a sede da Guarda Mirim, que deverá ser reiniciada em meados de junho.

A revitalização do espaço contará também com as participações das secretarias municipais de Ação Comunitária (Smac) e de Educação (SME). Será preciso limpar o lugar, fazer toda a pintura necessária e recuperar os equipamentos usados para o desenvolvimento da educação no trânsito, incluindo os carrinhos utilizados para percorrer as “ruas” e aprender com os professores tudo sobre o trânsito.

“Mesmo tendo ficado bastante tempo sem usar, não detectamos nenhuma estrutura que estivesse caindo e a recuperação do espaço será tranquila. Depois vamos definir como será o funcionamento e quantos funcionários precisarão para fazer esse trabalho”, explicou o secretário Paulo Barenco.

“Vamos investir por um trânsito mais seguro, para reduzir o número de acidentes, pois quando a criança começa a receber as informações corretas, serão melhores motoristas no futuro. Sem contar que podem se tornar multiplicadores do conhecimento adquirido, passando para a família e os amigos”, frisou o secretário Luiz Henrique.

Criada em 2000, a Mini Cidade do Trânsito é sucesso comprovado. Eram feitas até quatro apresentações por dia a turmas de escolas estaduais, municipais e particulares. De forma lúdica, os funcionários ensinavam aos visitantes a obedecerem às leis do trânsito e a reconhecerem as placas de sinalização.