Prefeitura de Volta Redonda visita IML de Três Poços

Volta Redonda – Assessoras técnicas da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos (SMDH) de Volta Redonda compareceram, neste mês, ao IML (Instituto Médico Legal), no bairro Três Poços. O objetivo da visita foi conhecer os procedimentos de identificação de pessoas falecidas sem identidade, e como agilizar para os familiares a liberação da identificação para a certidão de óbito e sepultamento, reduzindo a espera e o sofrimento das famílias.

Na sede do órgão, as assessoras de Direitos Humanos Cida Araújo e Kelly Gomes foram recebidas pelo técnico de necropsia e chefe administrativo, Wiberson Manzoli, que falou dos serviços que o IML presta, atendendo a diversos municípios como Volta Redonda, Barra Mansa, Piraí, Barra do Piraí, Resende, Porto Real, Itatiaia, Miguel Pereira, Mendes, Paulo de Frontim, Rio das Flores, Valença, Vassouras, Petrópolis, entre outros, realizando também coleta de material genético para casos de violência sexual contra mulheres, crianças, adolescentes.

A equipe da SMDH conheceu a Sala Lilás do IML de Três Poços, que é um espaço de acolhimento e atendimento especializado para mulheres em situação de violência, com o objetivo é oferecer um ambiente seguro, privativo para que as vítimas recebam o atendimento psicológico, jurídico e pericial, além de garantir a privacidade e proteção durante o processo de denúncias contra os seus agressores. A criação e divulgação da Sala Lilás contribuem para a conscientização sobre a violência contra a mulher e a importância de denunciar.

Mães Enlutadas

Durante o encontro, Wiberson Manzoli foi informado da criação do grupo de mulheres em Volta Redonda conhecido por ‘Mães Enlutadas’ – formado por mulheres (mães, irmãs e demais parentes próximas) que perderam alguém da família, sendo que essas pessoas foram sepultadas como ‘não identificadas’, indigentes ou ‘identidade ignorada’.

As famílias atingidas se uniram para buscar a identificação, tirar a certidão de óbito e fazer uma cerimônia de sepultamento digna dos falecidos(as), recebendo o apoio psicológico e jurídico da Secretaria de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos até a solução. E conseguiram alcançar esta solução final da maioria dos casos com o apoio das prefeituras de Volta Redonda e de Barra do Pirai, além da equipe da SMDH e do Ministério Público.