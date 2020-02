Prefeitura decreta ponto facultativo nos dias 24 e 26 em Itatiaia

Matéria publicada em 20 de fevereiro de 2020, 08:36 horas

Itatiaia – A Prefeitura de Itatiaia, por meio decreto nº 3.391/2020, estabelece ponto facultativo nas repartições públicas municipais nos dias 24 e 26 de fevereiro, período compreendido entre o feriado de Carnaval (dia 25) e a quarta-feira de cinzas.

A medida não se aplica aos funcionários que desenvolvem serviços essenciais no Município, como os profissionais que atuam no Hospital Municipal Manoel Martins de Barros e na ‘Unidade de Saúde 24 horas’ de Penedo e ainda aos responsáveis pelo serviço de limpeza urbana.

Durante os dias de recesso, a Guarda Municipal atuará com o contingente reforçado, principalmente em áreas turísticas como em cachoeiras e balneários. O controle e fiscalização do trânsito serão feitos em trabalho conjunto com a Defesa Civil.

No Estado do Rio, a terça-feira de Carnaval é declarada feriado estadual por meio da Lei nº 5.243/08. O retorno ao funcionamento normal do expediente acontece na próxima quinta-feira, dia 27.

Por Bruno Barreto.

