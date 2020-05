Prefeitura distribuirá mais de seis mil cartões alimentação para alunos de Angra dos Reis

Matéria publicada em 19 de maio de 2020, 13:49 horas

Entregas acontecerão de quarta-feira (20) a sexta-feira (22) para crianças de um a seis anos de idade

Angra dos Reis – A Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania de Angra dos Reis vai distribuir 6.959 cartões alimentação para alunos de um a seis anos de idade da rede municipal de ensino. As entregas ocorrerão de quarta-feira (20) até sexta-feira (22), em 64 escolas do município, do continente e das ilhas, das 9h às 16h30.

Nas unidades onde há menor número de alunos, a entrega será concentrada na quarta-feira; já nas escolas com maior número de estudantes, a distribuição será feita por etapas, tendo como critério a letra inicial do nome das crianças.

Para retirada dos cartões, o responsável pela matrícula deve comparecer a escola onde o aluno estuda portando documento de identificação com foto.

– O responsável que tiver mais de um filho estudante dentro da faixa etária de 1 a 6 anos deverá retirar o cartão alimentação na escola mais próxima de sua residência onde uma das crianças esteja matriculada – explicou a secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Célia Cristina Jordão.

Para realizar o atendimento às crianças com a faixa etária da Primeira Infância, a secretária apresentou um projeto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

– No projeto, demonstramos a importância do apoio nutricional para o desenvolvimento e formação desses alunos. Agradeço aos conselheiros pela aprovação e apoio – concluiu.